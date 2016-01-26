JetBlue kann weiter wachsen

JetBlue Embraer E190 (Foto: Embraer)

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Dezember 2015 erhöhte Verkehrszahlen und eine grössere Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresdezember einen Anstieg der Verkehrszahlen um 11,3 Prozent auf 3,799 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte gleichzeitig um 9,5 Prozent auf 4,579 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 1,4 Prozentpunkte auf 83 Prozent verbessert. Mit 3,158 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue 10,6 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

Im Geschäftsjahr 2015 flogen mit JetBlue 35,101 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von 9,4 Prozent.