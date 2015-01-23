JetBlue kann weiter wachsen

JetBlue Embraer E190 (Foto: Embraer)

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Dezember 2014 erhöhte Verkehrszahlen und eine grössere Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresdezember einen Anstieg der Verkehrszahlen um 5,6 Prozent auf 3,414 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte gleichzeitig um 7,2 Prozent auf 4,183 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung ist um 1,3 Prozentpunkte auf 81,6 Prozent zurück gegangen. Mit 2,856 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue 5,6 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

Im Geschäftsjahr 2014 flogen mit JetBlue 37,813 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von 5,5 Prozent.