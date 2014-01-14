JetBlue kann weiter wachsen

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Dezember 2013 erhöhte Verkehrszahlen und eine grössere Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresdezember einen Anstieg der Verkehrszahlen um 12,7 Prozent auf 3,233 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte gleichzeitig um 9,0 Prozent auf 3,900 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung konnte um 2,8 Prozentpunkte auf 82,9 Prozent verbessert werden. Mit 2,705 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue neun Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Im Geschäftsjahr 2013 flogen mit JetBlue 30,463 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von 5,2 Prozent.