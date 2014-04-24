JetBlue kann leicht zulegen

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat März 2014 eine leicht höhere Nachfrage und eine grössere Kapazität.

Die amerikanische Fluggesellschaft aus New York konnte verglichen mit dem Vorjahresmärz einen Anstieg der Nachfrage um 0,9 Prozent auf 3,238 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 3,7 Prozent auf 3,819 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Auslastung verschlechterte sich um 2,3 Prozentpunkte von 87,1 Prozent auf 84,8 Prozent. Mit 2,755 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue 0,4 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Im Geschäftsjahr 2013 flogen mit JetBlue 30,463 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von 5,2 Prozent. JetBlue wurde 1999 gegründet und betreibt heute mehr als 170 Flugzeuge.