JetBlue kann leicht wachsen

JetBlue Embraer E190 (Foto: Embraer)

JetBlue konnte im Februar 2017 insgesamt 2,934 Millionen Fluggästen an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem leichten Wachstum von 2,5 Prozent.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresfebruar einen Anstieg der Verkehrszahlen um 0,1 Prozent auf 3,457 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 0,7 Prozent auf 4,183 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung verschlechterte sich von 83,1 Prozent auf 82,6 Prozent.