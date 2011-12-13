JetBlue kann kräftig zulegen

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat November 2011 erhöhte Verkehrszahlen und eine grössere Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im November 2011 gegenüber dem Vorjahresnovember einen Anstieg der Verkehrszahlen um 10,9 Prozentpunkte auf 2,534 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte gleichzeitig um 7,7 Prozentpunkte auf 3,043 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich von 80,9 Prozent im Vorjahresnovember auf 83,3 Prozent. Mit 2,198 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue 7,5 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.