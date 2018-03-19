JetBlue kann kräftig zulegen

JetBlue Embraer E190 (Foto: Embraer)

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Februar 2018 erhöhte Verkehrszahlen und eine größere Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresfebruar einen Anstieg der Verkehrszahlen um 6,8 Prozent auf 3,692 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte ebenfalls um 6,4 Prozent auf 4,467 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung blieb mit 82,6 Prozent auf Vorjahresniveau. Mit 3,071 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue 4,7 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

Im Geschäftsjahr 2017 flogen mit JetBlue 40,038 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von 4,6 Prozent. JetBlue Airways hat eine Flottenstärke von 243 Flugzeugen.