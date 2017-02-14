JetBlue kann kräftig zulegen

JetBlue Embraer E190 (Foto: Embraer)

Mit 3,291 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue Airways im Januar 11,6 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresjanuar einen Anstieg der Verkehrszahlen um 8,6 Prozent auf 3,863 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 7,7 Prozent auf 4,637 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung hat sich um 0,7 Prozentpunkte auf 83,3 Prozent verbessert.

Im Geschäftsjahr 2016 flogen mit JetBlue 38,263 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von neun Prozent.