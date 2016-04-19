JetBlue kann kräftig zulegen

JetBlue Embraer E190 (Foto: Embraer)

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat März 2016 eine höhere Nachfrage und eine grössere Kapazität.

Die amerikanische Fluggesellschaft aus New York konnte verglichen mit dem Vorjahresmärz einen Anstieg der Nachfrage um 12,1 Prozent auf 3,965 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 12,5 Prozent auf 4,567 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,4 Prozentpunkte auf 86,8 Prozent. Mit 3,309 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue 8,1 Prozent mehr Passagiere zu als im gleichen Vorjahresmonat.

Im ersten Quartal des laufenden Jahres konnte JetBlue 9,119 Millionen Passagiere an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von 12,6 Prozent. Die Auslastung lag bei soliden 84,2 Prozent und war damit praktisch gleich wie im ersten Quartal 2015.