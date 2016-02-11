JetBlue kann kräftig zulegen

JetBlue Embraer E190 (Foto: Embraer)

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Januar 2016 erhöhte Verkehrszahlen und eine grössere Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresjanuar einen Anstieg der Verkehrszahlen um 11,7 Prozent auf 3,556 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte gleichzeitig um 10,8 Prozent auf 4,306 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 0,7 Prozentpunkte auf 82,6 Prozent verbessert. Mit 2,947 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue 10,8 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

Im Geschäftsjahr 2015 flogen mit JetBlue 35,101 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von 9,4 Prozent.