JetBlue kann kräftig zulegen

JetBlue Embraer E190 (Foto: Embraer)

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat März 2015 eine höhere Nachfrage und eine grössere Kapazität.

Die amerikanische Fluggesellschaft aus New York konnte verglichen mit dem Vorjahresmärz einen Anstieg der Nachfrage um 9,2 Prozent auf 3,538 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 6,2 Prozent auf 4,057 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Auslastung verbesserte sich um 2,4 Prozentpunkte von 84,8 Prozent auf 87,2 Prozent. Mit 2,999 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue 8,8 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

Im ersten Quartal des laufenden Jahres konnte JetBlue 8,095 Millionen Passagiere an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von gut zehn Prozent.