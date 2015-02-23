JetBlue kann kräftig zulegen

JetBlue Embraer E190 (Foto: Embraer)

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Januar 2015 erhöhte Verkehrszahlen und eine grössere Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresjanuar einen Anstieg der Verkehrszahlen um 14,3 Prozent auf 3,183 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte gleichzeitig um 15,5 Prozent auf 3,886 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung ist um 0,9 Prozentpunkte auf 81,9 Prozent zurück gegangen. Mit 2,659 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue 13,4 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

Im Geschäftsjahr 2014 flogen mit JetBlue 37,813 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von 5,5 Prozent.