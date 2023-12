JetBlue fliegt Verlust ein

JetBlue Airways Airbus A321 (Foto: JetBlue)

JetBlue Airways muss für das dritte Quartal 2023 einen Verlust von 153 Millionen US-Dollar hinnehmen, das schlechte Resultat lässt sich durch zu tiefe Preise und zu hohe Kosten erklären.

JetBlue muss sparen, trotz hoher Nachfrage gelang es dem Low-Cost-Carrier aus New York nicht, die Gewinnzone zu erreichen. Der Umsatz ist verglichen mit der gleichen Zeitspanne des Vorjahres um 8,2 Prozent auf 2,353 Milliarden US-Dollar zurückgegangen. Die Kosten sind um 3,5 Prozent auf 2,509 Milliarden US-Dollar angestiegen. Den Betriebsverlust erreichte im dritten Quartal 156 Millionen US-Dollar, im dritten Quartal 2022 erwirtschaftetet JetBlue noch einen Gewinn von 139 Millionen US-Dollar.

Mit JetBlue flogen im dritten Quartal 2023 insgesamt 10,911 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 3,9 Prozent. Das Angebot wurde um 7,1 Prozent auf 17,362 Milliarden Sitzplatzmeilen hochgefahren. Die Nachfrage hat sich lediglich um 5,8 Prozent auf 14,777 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung erreichte im dritte Quartal 85,1 Prozent, das entspricht einem Rückgang von einem Prozentpunkt.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres erwirtschaftete JetBlue bei einem Umsatz von 7,290 Milliarden US Dollar (Vorjahr 6,743 Milliarden USD) einen Betriebsverlust von 163 Millionen US-Dollar, im Vorjahr resultierte in der gleichen Zeitspanne noch ein Verlust von 341 Millionen US-Dollar.

JetBlue konnte von anfangs Januar 2023 bis Ende September 2023 insgesamt 32,309 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 11,1 Prozent. Das Angebot wurde um 7,2 Prozent auf 51,484 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht, die Nachfrage ist um 10,5 Prozent auf 42,950 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung erreichte dabei 83,4 Prozent, was einer Verbesserung von 2,5 Prozentpunkten entspricht.