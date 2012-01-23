JetBlue erhöht Verkehrsleistung

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Dezember 2011 erhöhte Verkehrszahlen und eine grössere Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im Dezember 2011 gegenüber dem Vorjahresdezember einen Anstieg der Verkehrszahlen um 14,3 Prozentpunkte auf 2,703 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte gleichzeitig um 17,1 Prozentpunkte auf 3,371 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verschlechterte sich von 82,1 Prozent im Vorjahresdezember auf 80,2 Prozent. Mit 2,335 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue 14,5 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Im 2011 flogen mit JetBlue 30,698 Millionen Fluggäste, dies ist gegenüber dem 2010 eine Verbesserung von 8,6 Prozentpunkten.