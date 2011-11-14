JetBlue erhöht Verkehrsleistung

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Oktober 2011 erhöhte Verkehrszahlen und eine grössere Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im Oktober 2011 gegenüber dem Vorjahresoktober einen Anstieg der Verkehrszahlen um 7,6 Prozent auf 2,512 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte gleichzeitig um 6,5 Prozent auf 3,010 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich von 82,6 Prozent im Vorjahresoktober auf 83,5 Prozent. Mit 2,160 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue 7,5 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.