JetBlue erhöht Verkehr und Kapazität

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat September 2012 erhöhte Verkehrszahlen und eine vergrösserte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresseptember einen Anstieg der Nachfrage um 6,1 Prozentpunkte auf 2,514 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen vermelden. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 7,7 Prozentpunkte auf 3,197 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung verschlechterte sich um 1,2 Prozentpunkte von 79,8 auf 78,6 Prozent. Mit 2,160 Millionen Passagieren stiegen bei JetBlue im Berichtmonat September 8,7 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres flogen mit JetBlue 21,938 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 11,5 Prozentpunkten.