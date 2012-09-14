JetBlue erhöht Verkehr und Kapazität

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat August 2012 erhöhte Verkehrszahlen und eine vergrösserte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresaugust einen Anstieg der Nachfrage um 13,1 Prozentpunkte auf 3,281 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen vermelden. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 12,8 Prozentpunkte auf 3,744 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung verbesserte sich von 87,3 Prozent im Vorjahresaugust auf 87,6 Prozent. Mit 2,795 Millionen Passagieren stiegen bei JetBlue im Berichtmonat August 15,3 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.