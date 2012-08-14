JetBlue erhöht Verkehr und Kapazität

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Juli 2012 erhöhte Verkehrszahlen und eine vergrösserte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im Juli 2012 gegenüber dem Vorjahresjuli einen Anstieg der Verkehrszahlen um 7,1 Prozentpunkte auf 3,282 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte gleichzeitig um 5,5 Prozentpunkte auf 3,763 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich von 85,9 Prozent im Vorjahresjuli auf 87,2 Prozent. Mit 2,793 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue im Berichtmonat Juli 8,4 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.