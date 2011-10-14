JetBlue erhöht Verkehr und Kapazität

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat September 2011 erhöhte Verkehrszahlen und eine vergrösserte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im September 2011 gegenüber dem Vorjahresseptember einen Anstieg der Verkehrszahlen um 7,6 Prozent auf 2,368 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte gleichzeitig um 8,7 Prozent auf 2,969 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verschlechterte sich von 80,6 Prozent im Vorjahresseptember auf 79,8 Prozent. Mit 2,015 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue im Berichtmonat September 7,5 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.