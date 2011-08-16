JetBlue erhöht Verkehr und Kapazität

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Juli 2011 erhöhte Verkehrszahlen und eine vergrösserte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im Juli 2011 gegenüber dem Vorjahresjuli einen Anstieg der Verkehrszahlen um 11,1 Prozent auf 3,063 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte gleichzeitig um 11,6 Prozent auf 3,566 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verschlechterte sich von 86,2 Prozent im Vorjahresjuli auf 85,9 Prozent. Mit 2,576 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue im Berichtmonat Juli 9,4 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.