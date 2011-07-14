JetBlue erhöht Verkehr und Kapazität

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Juni 2011 erhöhte Verkehrszahlen und eine vergrösserte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im Juni 2011 gegenüber dem Vorjahresjuni einen Anstieg der Verkehrszahlen um 7,2 Prozent auf 2,647 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte gleichzeitig um 10 Prozent auf 3,225 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verschlechterte sich von 84,2 Prozent im Vorjahresjuni auf 82,1 Prozent. Mit 2,241 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue im Berichtmonat Juni 7,1 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.