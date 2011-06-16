JetBlue erhöht Verkehr und Kapazität

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Mai 2011 erhöhte Verkehrszahlen und eine vergrösserte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im Mai 2011 einen Anstieg der Verkehrszahlen um 10,6 Prozent auf 2,545 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte gleichzeitig um 8,9 Prozent auf 3,080 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich ebenfalls von 81,3 auf 82,6 Prozent. Mit 2,196 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue im Berichtmonat Mai 10,7 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.