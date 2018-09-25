JetBlue erhöht Verkehr und Kapazität

JetBlue Airways Airbus A321 (Foto: JetBlue)

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat August 2018 erhöhte Verkehrszahlen und eine vergrößerte Kapazität.

Die amerikanische Low-Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresaugust einen Anstieg der Nachfrage um 6,7 Prozent auf 4,720 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen vermelden. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 4,8 Prozent auf 5,320 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung verbesserte sich von 87,1 Prozent im Vorjahresaugust auf 88.7 Prozent. Mit 3,908 Millionen Passagieren stiegen bei JetBlue im Berichtmonat August 5,6 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres konnte JetBlue Airways 28,652 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 4,3 Prozent.