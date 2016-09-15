JetBlue erhöht Verkehr und Kapazität

JetBlue Embraer E190 (Foto: Embraer)

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat August 2016 leicht erhöhte Verkehrszahlen und eine vergrösserte Kapazität.

Die amerikanische Low-Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresaugust einen Anstieg der Nachfrage um 6,2 Prozent auf 4,212 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen vermelden. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 5,7 Prozent auf 4,820 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung verbesserte sich von 87,0 Prozent im Vorjahresaugust auf 87,4 Prozent. Mit 3,505 Millionen Passagieren stiegen bei JetBlue im Berichtmonat August 6,8 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres konnte JetBlue Airways 25,813 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 9,6 Prozent.