JetBlue erhöht Verkehr und Kapazität

JetBlue Embraer E190 (Foto: Embraer)

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat August 2015 erhöhte Verkehrszahlen und eine vergrösserte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresaugust einen Anstieg der Nachfrage um 6,7 Prozent auf 3,966 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen vermelden. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 8.3 Prozent auf 4,559 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung verschlechterte sich von 88,3 Prozent im Vorjahresaugust auf immer noch solide 87 Prozent. Mit 3,283 Millionen Passagieren stiegen bei JetBlue im Berichtmonat August 5,4 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres konnte JetBlue Airways 23,555 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von sieben Prozent.