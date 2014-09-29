JetBlue erhöht Verkehr und Kapazität

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat August 2014 erhöhte Verkehrszahlen und eine vergrösserte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresaugust einen Anstieg der Nachfrage um 6,7 Prozent auf 3,719 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen vermelden. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 4,9 Prozent auf 4,211 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung verbesserte sich von 86,8 Prozent im Vorjahresaugust auf hohe 88,3 Prozent. Mit 3,131 Millionen Passagieren stiegen bei JetBlue im Berichtmonat August 6,9 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres konnte JetBlue Airways 21,732 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 3,8 Prozent.