JetBlue erhöht Verkehr und Kapazität

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat August 2013 erhöhte Verkehrszahlen und eine vergrösserte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresaugust einen Anstieg der Nachfrage um 6,2 Prozent auf 3,484 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen vermelden. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 7,2 Prozent auf 4,016 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung verschlechterte sich von 87,6 Prozent im Vorjahresaugust auf immer noch solide 86,8 Prozent. Mit 2,928 Millionen Passagieren stiegen bei JetBlue im Berichtmonat August 4,8 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres konnte JetBlue Airways 20,930 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 5,8 Prozent.