JetBlue Gründer steigt bei TAP Portugal ein

TAP Portugal (Foto: TAP Portugal)

Der Airline Unternehmer David Neelman wird 66 Prozent des Kapitals von TAP übernehmen. Den Zuschlag hat die portugiesische Regierung am letzten Donnerstag mitgeteilt.

Mit dieser Teilprivatisierung der portugiesischen Fluggesellschaft TAP Portugal wird mindestens 354 Millionen Euro in die Staatskassen von Portugal fliessen. Mit diesem Verkauf wird TAP Portugal zu zwei Drittel privatisiert. David Neelman hat 1999 zusammen mit Hilfe des Milliardärs Warren Buffet die US-amerikanische Billigairline JetBlue gegründet und im Jahre 2008 hat er in Brasilien die Fluggesellschaft Azul ins Leben gerufen.

David Neelman übernimmt die Anteile von TAP zusammen mit dem Geschäftsmann Humberto Pedrosa, mit ihm zusammen hat er für das Bieterverfahren die Firma Gateway gegründet.