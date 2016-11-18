Jet2.com erwirtschaftet Halbjahresgewinn

Jet2 Boeing 737-800 (Foto: Laurent ERRERA)

Die Dart Group PLC, Muttergesellschaft der Fluggesellschaft Jet2.com, kann für das erste Halbjahr einen soliden Gewinn bekanntgeben.

Jet2.com konnte im ersten Halbjahr einen soliden Vorsteuergewinn von 163,7 Millionen Pfund (191,9 Millionen Euro) erwirtschaften, verglichen mit dem ersten Halbjahr 2015 entspricht dies einem Plus von zwölf Prozent. Der Umsatz ist bei der britischen Fluggesellschaft aus Leeds-Bradford um 21 Prozent gewachsen und erreichte 1,240 Milliarden Pfund (1,453 Milliarden Euro). Den operativen Gewinn gibt Jet2.com mit 167,5 Millionen Pfund an, das waren vierzehn Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Jet2.com betreibt momentan insgesamt 59 Flugzeuge, in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahrs konnte die Airline insgesamt 5,07 Millionen Passagier an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen.