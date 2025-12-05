Jet2.com erweitert Weihnachtsflugplan ab Köln/Bonn

Jet2 Boeing 737-800 (Foto: Laurent ERRERA)

Der Köln Bonn Airport begrüßt auch in diesem Winter wieder Jet2.com: Die führende britische Ferienfluggesellschaft fliegt seit 2019 in der Weihnachtszeit nach Köln/Bonn und baut ihr Angebot in diesem Jahr weiter aus.

Neu im Flugplan ist die Strecke nach Leeds Bradford, die ab sofort jeweils freitags und montags um 14 Uhr bedient wird. Die Flugzeit beträgt rund 1 Stunde und 30 Minuten.

„Wir freuen uns, dass Jet2.com ihr saisonales Angebot ab Köln/Bonn erweitert und erstmals Flüge nach Leeds Bradford aufnimmt“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Damit wächst unser Flugplan nach Großbritannien weiter und bietet sowohl Adventsreisenden als auch Gästen aus England eine attraktive zusätzliche Verbindung.“

Neben der neuen Route nach Leeds Bradford bietet Jet2.com auch in diesem Jahr wieder Flüge nach Manchester, Birmingham und Newcastle an. Insgesamt stehen damit vier Ziele in England zur Auswahl. Die eingesetzten Flugzeuge gehören zur Boeing 737-Familie, wobei für eine Reihe von Flügen ab Manchester der Einsatz eines neuen Airbus A321neo geplant ist. Tickets für alle Jet2.com-Flüge können über www.jet2.com(Link zu externer Website) gebucht werden, Jet2City Breaks sind über unabhängige Reisebüros oder über www.jet2holidays.com/city-breaks(Link zu externer Website) buchbar.

Leeds, eine lebendige Metropole im Herzen West Yorkshires, verbindet historische Architektur mit einer dynamischen Kulturszene und bietet hervorragende Anbindungen nach Nordengland und in die Yorkshire Dales. Die kreative Stadt zeichnet sich durch ein breites kulturelles Spektrum aus – von Musikfestivals und Street Art bis hin zu markanten historischen Gebäuden wie dem denkmalgeschützten Kirkgate Market.

Birmingham, Manchester und Newcastle zählen zu den wichtigsten urbanen Zentren des Landes und sind vor allem für ihre Musik-, Kultur- und Sportangebote sowie für ihre vielfältigen Shopping-Möglichkeiten bekannt.

Flugangebot von Jet2.com im Winter 2025/26 ab Köln/Bonn:

Birmingham bis zu 4 mal pro Woche

Leeds Bradford 2 mal pro Woche

Newcastle 2 mal pro Woche

Manchester bis zu 5 mal pro Woche

Über Jet2.com

Jet2.com ist die drittgrößte Fluggesellschaft Großbritanniens und bedient von 14 britischen Flughäfen mehr als 75 Ziele in Europa und darüber hinaus. Seit der Aufnahme des Flugbetriebs im Jahr 2003 hat die Airline ihre Flotte kontinuierlich erweitert und zusätzlich 155 Airbus A321neo für die kommenden Jahre bestellt, die bis 2035 ausgeliefert werden sollen. Jet2.com ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner am Flughafen Köln/Bonn und baut sein Streckennetz kontinuierlich aus. Die Airline gehört zu Jet2 plc, einer auf Urlaubsreisen spezialisierten Reisegruppe, zu der auch Jet2holidays, der größte Reiseveranstalter Großbritanniens gehört.