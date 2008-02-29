Jet2 gibt Gewinnwarnung heraus

Heute Morgen gibt der Mutterkonzern von Jet2 eine Gewinnwarnung heraus. Der Low Cost Carrier aus Leeds Bradford kämpft mit schwachem Passagierzuwachs.

Die Dart Group ist Besitzerin der Jet2 Airline, die auf dem Flughafen Leeds Bradford beheimatet ist. Die Niedrigpreis Airline konnte in den letzten fünf Jahren beträchtliche Zuwachsraten ausweisen. Nach einem Halbjahresgewinn von 18,4Millionen Pfund gibt heute die Gesellschaft eine Gewinnwarnung heraus. In den Wintermonaten sind die erwarteten Passagierzahlen nicht erreicht worden, zusätzlich erschweren die hohen Treibstoffpreise und stark angestiegene Wartungskosten den Geschäftsgang. Die Geschäftsleitung erwartet nun ähnlich Passagierzahlen wie im letzten Geschäftsjahr, dies würde dazu führen, dass Kapazitätsanpassungen gegen unten nötig würden.