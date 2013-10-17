Jet2 fliegt von Manchester nach Wien

Ab Mai 2014 nimmt die britische Fluggesellschaft Jet2 erstmals eine Verbindung von Manchester nach Wien auf und eröffnet damit eine neue Low-Cost Route in die Hauptstadt Österreichs.

Die Billigairline aus Leeds erwartet auf dieser neuen Route eine grosse Nachfrage und wird die neue Verbindung dreimal wöchentlich anbieten. Die Verbindung zwischen Manchester und Wien soll auch während dem Winterflugplan aufrecht erhalten werden. Auf der neuen Strecke soll eine Boeing 737-300 mit 148 Sitzplätzen zum Einsatz kommen. Jet2 gehört zur Logistikgruppe Dart Group PLC, die 1971 als Frachtfluggesellschaft zum Transport von Blumen von Guernsey nach Grossbritannien gegründet wurde. Die Fluggesellschaft Jet2 wurde 2002 als Billigairline ab Leeds Bradford am Markt positioniert und bedient heute ab acht Flughäfen im Norden Grossbritanniens mehr als 150 Routen.