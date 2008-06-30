Jet2 führt nun doch Treibstoffzuschläge ein

Der britische Low-Cost-Carrier Jet2 erhebt nun auch Treibstoffgebühren auf seine Flüge – entgegen allen früheren Aussagen der Geschäftsleitung.

Diese hatte noch vor Kurzem betont, die Airline habe ihr Benzin für die nächsten 12 Monate zu einem attraktiven Preis erstehen können und werde deshalb in der kommenden Zeit keine Zuschläge einfordern. Offenbar wurde nun doch eine Gebühr auf den normalen Ticketpreis geschlagen, ein Jet2 Sprecher versichert jedoch, dass die in der Presse und auf Werbungen publizierten Preise alle Taxen und Gebühren bereits beinhalteten. Der Zuschlag variiere je nach Länge der Strecke und des damit zusammenhängenden Treibstoffverbrauchs.