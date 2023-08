Jet Aviation kann Boeing 747-8I umbauen

Jet Aviation kann als erste Umrüstungswerft einen neuen Boeing 747-8I zum Luxusflugzeug umbauen.

Boeing hat bereits acht Boeing 747-8I in der Luxusversion verkaufen können, den ersten Innenausbau kann nun Jet Aviation in Basel realisieren. Dem Auftrag geht der Bau eines original großen Kabinenmodells voraus, da kann man sich in etwa vorstellen, was so ein Umbau eines Airliners zum Luxusliner kosten wird. Der Kunde wurde nicht bekannt gegeben, er kommt aber aus dem Nahen Osten. Die Maschine wird Anfangs 2012 in Basel erwartet und der Umbau wird 24 Monate dauern.