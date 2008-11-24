Jet Airways wird Löhne kürzen

Am Sonntag sprach Jet Airways davon, allen Angestellten von der Spitze bis zu Basis den Lohn zwischen 15 und 25 Prozent zu kürzen, um Kosten zu sparen.

Als Chef Naresh Goyal letzten Monat die Entlassung von 1,900 Mitarbeitern rückgängig machte, hatte er gesagt, die Angestellten würden sich auf Lohnkürzungen einstellen müssen. Zusätzlich werden ein freiwilliges Pensionierungsprogramm lanciert und teurere ausländische Piloten in den Ruhestand geschickt. Jet Airways verzeichnete in den letzten vier Quartalen Verluste.