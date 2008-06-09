Jet Airways verschiebt Termin für Hongkong Strecke

Jet Airways aus Indien verschiebt die Einführung ihrer internationalen Route von New Delhi nach Hongkong um ein paar Monate.

Laut Executive Director Saroj Datta wird Jet Airways erst im Winterflugplan von Dehli nach Hongkong fliegen. Der Ausschlag für diese Entscheidung gab die schwache Nachfrage und die hohen Treibstoffpreise. Momentan muss die Airline noch keine anderen Flugstrecken einschränken, die Netzwerkplanung schaut die Auslastungen und Erträge auf den einzelnen Routen jedoch genauer an als auch schon.