Jet Airways verschiebt Internationale Flüge durch JetLite
02.07.2008 RK
Die hohen Treibstoffpreise veranlassten die Muttergesellschaft von JetLite, ihr Startdebüt für internationale Strecken vorerst aufs Eis zu legen.
Die hohen Treibstoffpreise veranlassen die Muttergesellschaft von JetLite, ihr Startdebüt für internationale Strecken vorerst aufs Eis zu legen.
Die indische Jet Airways musste kürzlich die Preise erhöhen, um dem starken Kostenzuwachs, getrieben durch die hohen Kerosinpreise, entgegenzuwirken. Jet Airways wird ihre internationale Expansionsstrategie verlangsamen, damit nicht noch höhere Verluste entstehen. Bis eine neue Route ins Laufen kommt, müssten die Inder mindestens 90 Tage rechnen und dies sei momentan eindeutig zu lange. JetLite, eine 100 prozentige Tochtergesellschaft von Jet Airways, muss ihre geplanten internationalen Flüge nach Bangkok, Sharjah, die für Sommer 2008 geplant waren, auch hinten anstellen.