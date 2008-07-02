Jet Airways verschiebt Internationale Flüge durch JetLite

Die hohen Treibstoffpreise veranlassten die Muttergesellschaft von JetLite, ihr Startdebüt für internationale Strecken vorerst aufs Eis zu legen.

Die hohen Treibstoffpreise veranlassen die Muttergesellschaft von JetLite, ihr Startdebüt für internationale Strecken vorerst aufs Eis zu legen.