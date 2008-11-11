Jet Airways und United vereinbaren Vielfliegergeschäft

Die indische Jet Airways ist eine Vielfliegerpartnerschaft mit der amerikanischen United Airlines eingegangen.

Damit sollen die Anschlussmöglich- keiten zwischen USA und Indien verbessert werden. Dank dem Ab- kommen können Vielflieger beider Fuggesellschafen auf dem gesam- ten Netz von United und Jet Punkte sammeln und einsetzen. United führt täglich mehr als 3,200 Flüge durch und bedient über 200 Destinationen. Jet Airways, die erste private indische Fluggesell- schaft, verfügt über eine Flotte von 85 Flugzeugen und bedient 64 Destinationen, darunter auch New York und San Francisco. Jet Airways hat auch mit anderen grossen weltweit agierenden Fluggesellschaften ähnliche Vereinbarungen getroffen.