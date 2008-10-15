Jet Airways soll über 800 Angestellte entlassen
Gestern Abend soll Jet Airways die Kündigungen für 850 FlugbegleiterInnen versendet haben.
Gestern abend soll Jet Airways Kündigungen an 850 FlugbegleiterInnen versendet haben.
Jet Airways selbst äusserte sich nicht zu der genauen Anzahl der Entlassungen, bestätigte jedoch, dass Flüge gekürzt werden sollen und das Personal dementsprechend reduziert werden muss, wolle man wettbewerbsfähig bleiben. Jet Airways beschäftigt zurzeit 1.903 FlugbegleiterInnen, bei den 850, die eine Kündigung erhalten sollen, handelt es sich um Mitarbeitende in der Probezeit oder mit einer Anstellung von weniger als 18 Monaten. Obwohl die neu eingeführte Strecke Mumbai-Shanghai-San Fransisco nur eine Auslastung von 40% erreichte, rechnete bei Jet Airways niemand mit dieser Entscheidung. Die Airline hat sich so eben zu einer Allianz mit Kingfisher Airlines zusammen getan und weitere Airlines wie Air India dazu eingeladen, ebenfalls beizutreten.