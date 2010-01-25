Jet Airways schreibt wieder Gewinn
25.01.2010 PSEN
Nach drei erfolglosen Quartalen kann die indische Airline Jet Airways für das letzte Quartal endlich wieder einen Gewinn verbuchen.
Insgesamt verdiente die Airline US$23 Millionen in den drei Monaten bis zum 31. Dezember 2009. In der Vergleichsperiode des Vorjahres hatte Jet Airways einen Verlust von US$46,4 Millionen eingefahren. Der Umsatz schrumpfte um 6,5 Prozent auf rund US$590 Millionen. Die Ausgaben für den Treibstoff gingen um 19 Prozent zurück. Vorsitzender Naresh Goyal plant die Beschaffung von US$150 bis US$200 Millionen zur Erstehung von neuen Flugzeugen und der Einnahme einer stärkeren Position gegenüber ihren Konkurrentinnen.