Jet Airways schreibt wieder Gewinn

Nach drei erfolglosen Quartalen kann die indische Airline Jet Airways für das letzte Quartal endlich wieder einen Gewinn verbuchen.

Insgesamt verdiente die Airline US$23 Millionen in den drei Monaten bis zum 31. Dezember 2009. In der Vergleichsperiode des Vorjahres hatte Jet Airways einen Verlust von US$46,4 Millionen eingefahren. Der Umsatz schrumpfte um 6,5 Prozent auf rund US$590 Millionen. Die Ausgaben für den Treibstoff gingen um 19 Prozent zurück. Vorsitzender Naresh Goyal plant die Beschaffung von US$150 bis US$200 Millionen zur Erstehung von neuen Flugzeugen und der Einnahme einer stärkeren Position gegenüber ihren Konkurrentinnen.