Jet Airways optimistisch aber noch nicht rentabel

Jet Airways sagte, sie sei sehr zufrieden mit ihrer Leistung am HUB in Brussel, bestätigte jedoch, dass sie noch keine schwarzen Zahlen schreibt.

CEO Wolfgang Prock-Schauer sagte, er sei optimistisch, dass das Ziel einer ausgeglichenen Bilanz nach 18 Monaten im Geschäft erreicht werden kann. Bereits nach 13 Monaten ist Jet Airways zum Marktführer Belgiens auf allen Destinationen avanciert. Zurzeit verbindet sie die Städte Mumbai, Delhi und Chennai mit New York, Toronto und EWR. Bis Ende September beförderte Jet Airways 704.000 Passagiere und erreichte eine Auslastung von 75%. Obwohl die Fluggesellschaft weiterhin expandieren will, wird sie sich in den nächsten zwei Jahren vorerst auf die Entwicklung der Partnerschaft mit den anderen Airlines in Brüssel konzentrieren.