Jet Airways liebäugelt mit One World

Jet Airways wird wahrscheinlich der One World Alliance beitreten, Vertreter der Airline sollen sich mit Repräsentanten der Allianz in London getroffen haben.

Ein Beitritt zur Gruppe würde der indischen Airline Zutritt auf 500 Flughäfen in 140 Ländern verschaffen. Ausserdem könnten ihre Kunden von einer vereinfachten Gepäckabfertigung profitieren und Meilenpunkte sammeln. Jet Airways erhofft sich daraus eine Verbesserung der Auslastung und der Verkaufszahlen. Bislang hatte sich die Airline geweigert, irgendeiner Allianz beizutreten, weil es sich schlecht auf den Yield auswirke. One World besteht aus zehn der grössten Airlines.