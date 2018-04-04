Jet Airways kauft Boeing 737 MAX

Boeing 737 MAX 8 (Foto: Boeing)

Die indische Fluggesellschaft Jet Airways will nach eigenen Aussagen bis zu 75 neue Boeing 737 kaufen.

Boeing kann sich über einen weiteren Grossauftrag für ihren Narrowbody Klassiker freuen. Jet Airways hat am 3. April 2018 einen neuen Auftrag über 75 Boeing 737 MAX bekanntgegeben. Die Bestellung gelangte über eine Börsenmeldung an die Öffentlichkeit, der US amerikanische Flugzeugbauer Boeing hat den Auftrag noch nicht bestätigt. Laut den aktuellen Listenpreisen entsprächen die Flugzeuge einem Wert von 8.8 Milliarden US Dollar.