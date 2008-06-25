Jet Airways in den roten Zahlen
25.06.2008 PSEN
Jet Airways musste im vierten Quartal einen Verlust von US$ 51 Millionen verbuchen, ein Resultat, dass den Jahresverlust auf US$ 58,9 zieht.
Jet Airways musste im vierten Quartal einen Verlust von US$ 51 Millionen verbuchen, ein Resultat, dass den Jahresverlust auf US$ 58,9 runter zieht.
Noch im letzten Jahr hatte die Airline einen Gewinn von 6,5 Millionen erzielen können. Das Einkommen (+28,1%) und die Passagierzahlen (+6,5%) waren gestiegen, die RPKs betrugen 16,91 Milliarden, ein Anstieg von 37,4% mit einer 38,1% grösseren Kapazität von 24,45 Milliarden ASKs, was die Auslastung um 0,3 Punkte auf 69,2% senkte. Auch ihre Tochtergesellschaft JetLite musste einen Verlust von US$ 102 Millionen einstecken. Die Airlines erwarten für die nächsten Monate einen negativen Einfluss von hohen Treibstoffpreisen und der schwachen indischen Wirtschaftslage.