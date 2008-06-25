Jet Airways in den roten Zahlen

Jet Airways musste im vierten Quartal einen Verlust von US$ 51 Millionen verbuchen, ein Resultat, dass den Jahresverlust auf US$ 58,9 zieht.

Jet Airways musste im vierten Quartal einen Verlust von US$ 51 Millionen verbuchen, ein Resultat, dass den Jahresverlust auf US$ 58,9 runter zieht.