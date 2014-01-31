Jet Airways gibt neue Linien bekannt

Jet Airways gibt die Einführung von zwei neuen internationalen Flügen bekannt. Ab dem 01. März 2014 wird es Flüge ab Bangalore und Hyderabad zum Etihad Airways Hub in Abu Dhabi geben.

Die Fluggesellschaft wird Boeing 737-800 Next Generation Flugzeuge auf den neuen Strecken von Bangalore und Hyderabad nach Abu Dhabi einsetzen. Somit können Business und Economy Class Gäste den ausgezeichneten Service, das preisgekrönte Unterhaltungssystem sowie die renommierte indische Gastfreundschaft genießen. Mit den neuen, zusätzlichen Flügen von Abu Dhabi nach Banagalore und Hyderabad, bietet Jet Airways sechs One-Stop-Ziele von Europa nach Indien über Abu Dhabi an, diese sind: Mumbai, Delhi, Kochi, Chennai, Bangalore und Hyderabad. Die One-Stop-Flüge über Abu Dhabi sind eine Ergänzung zu den zwei täglichen Direktflügen ab Brüssel sowie den drei täglichen Direktflügen von London nach Mumbai und Delhi. Die Fluggesellschaft hat erst kürzlich das “Travel Smart” Konzept entwickelt, welches Reisenden zwischen Europa und Indien eine hohe Flexibilität an Morgen- und Abendflügen zu kombinierbaren Tarifen bietet.