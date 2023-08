Jet Airways gewinnt Best of Jersey City Award 2008

Jet Airways wurde von der US Local Business Association der 2008 Best of Jersey City Award in der Kategorie Beste Fluggesellschaft verliehen.

Der Preis belohnt die Bemühungen von Firmen, die aussergewöhnliche Marketingerfolge im lokalen Gewerbe aufweisen. Jet Airways ist nicht nur in Indien bekannt für ihren Gütesiegelservice, sondern international anerkannt. Jet Airways gelangte im Oktober 2008 anlässlich einer Leserumfrage bei Conde Nast Traveller unter die Top Drei der weltbesten Airlines und wurde von den Best in Travel Kunden unter die besten zehn Airlines gewählt. Mit einem Durchschnittsalter von 4,38 Jahren besitzt Jet Airways die jüngste Flotte der Welt.

