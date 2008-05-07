Jet Airways führt direkte Flüge von Mumbai nach Bangkok ein

Jet Airways, die erste private, international tätige Fluggesellschaft von Indien mit Hauptsitz in Mumbai, gab bekannt, dass sie ab dem 07. Mai 2008 direkte Flüge von Mumbai nach Bangkok einführen werde.

Direkte Flüge nach Bangkok von Neu-Delhi und Kolkata aus existieren bereits.

Die Fluggesellschaft liess erläutern, dass sie auf diesen Flügen eine Boeing 737-800, eine „Next Generation“- Maschine von Boeing mit einer Sitzplatzausstattung, die in erste und zweite Klasse unterteilt ist, einsetzen werde. Mit dem Einsetzen dieses Flugzeugtyps will Jet Airways ihren Kunden höchsten Komfort, Sicherheit und einen optimalen Service bieten.