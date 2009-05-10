Jet Airways führt All-Economy Linie ein

Die indische Jet Airways hat am 8. Mai ihre neue Linie Jet Airways Konnect lanciert und bietet damit einen All-Economy Service auf ausgewählten Inlandrouten an.

Das neue Angebot Jet Airways Konnect soll die Bedürfnisse des Low-Cost Segments decken und Jet Airways Full Service Linie ergänzen. Die Dienstleistungen am Boden und während des Fluges werden von Jet Airways Angestellten erbracht, einzig mit dem Unterschied, dass die Gerichte an Board von den Reisenden bezahlt werden müssen. Jet Airways Konnect wird vorerst mit zwei 737 und sechs ATR Flugzeugen ihren Betrieb aufnehmen und unter anderen Strecken wie Chennai-Coimbatore, Chennai-Madurai, Mumbai-Ahmedabad und Bangaluru-Pune bedienen.