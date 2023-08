Jet Airways erzielt Quartalsgewinn

Jet Airways India Ltd. hat das vierte Quartal trotz tieferer Einnahmen mit einem Gewinn abgeschlossen. Für das gesamte Jahr verbucht sie jedoch einen Verlust.

In den letzten drei Monaten des Geschäftsjahres erzielte die Airline einen Nettogewinn von US$ 10,9 Millionen, in der Vergleichsperiode des Vorjahres lag sie mit US$ 46,7 Millionen in den roten Zahlen. Die Einnahmen gingen um 16 Prozent auf US$ 477 Millionen, auf dem einheimischen Markt um 31 Prozent, während sie auf internationalen Strecken um 5 Prozent anstiegen. Die Auslastung verbesserte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 71,7 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2008/09 meldet Jet Airways einen Verlust von US$ 85 Millionen, im Vorjahr lag dieser bei US$ 53 Millionen. Der Gesamtumsatz verbesserte sich um 30 Prozent und erreichte US$ 2,4 Milliarden.