Jet Airways bittet Angestellte um Lohnverzicht

Jet Airways hat ihre Senior Angestellten gebeten, im nächsten Jahr mit einem niedrigeren Lohn vorlieb zu nehmen.

Das Management der indischen Airline war bereits mit gutem Vorbild vorausgegangen: Es verzichtet ab diesem Monat für ein Jahr auf 25% seines Salärs. Den Piloten sollen rund US$1500 vom Bruttolohn abgezogen werden. Jet Airways will mit Hilfe von Strecken- und Kapazitätskürzungen sowie einer tieferen Frequenz der Flüge in gewissen Sektoren die Betriebskosten senken. Nach dem Verlust von US$ 76,9 Millionen im zweiten Quartal hatte die Airline bereits massive Kürzungen in ihrem internationalen Langstreckennetz vorgenommen.